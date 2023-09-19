نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

فرح المنصورة الاسطوري .. كانت ليلة لا تُنسى في مدينة طلخا بالمنصورة حيث اجتمع نجوم الغناء تامر حسني و وائل جسار وغيرهم لإحياء حفل زفاف استثنائي، حيث تحول هذا الحفل إلى أسطورة موسيقية واجتماعية لا تُنسى. وتم التخطيط لهذا الحدث الكبير قبل أكثر من عام، وسط استعدادات ضخمة وتكاليف هائلة.



حسام الصياد



حسام الصياد، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعمل كصيدلي في الولايات المتحدة ويمتلك مجموعة من الصيدليات ويعد من المستثمرين المصريين في أمريكا، قد تحدث عن فكرة دعوة أكثر من مطرب لحفل زفافه.

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