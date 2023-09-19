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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

فرح اسطوري
فرح اسطوري

فرح المنصورة  الاسطوري ..  كانت ليلة لا تُنسى في مدينة طلخا بالمنصورة حيث اجتمع نجوم الغناء تامر حسني و وائل جسار وغيرهم لإحياء حفل زفاف استثنائي، حيث تحول هذا الحفل إلى أسطورة موسيقية واجتماعية لا تُنسى. وتم التخطيط لهذا الحدث الكبير قبل أكثر من عام، وسط استعدادات ضخمة وتكاليف هائلة.

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس


حسام الصياد


حسام الصياد، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعمل كصيدلي في الولايات المتحدة ويمتلك مجموعة من الصيدليات ويعد من المستثمرين المصريين في أمريكا، قد تحدث عن فكرة دعوة أكثر من مطرب لحفل زفافه.

ولتمابعة المزيد حول فرح مدينة طلخا الاسطوري .. تابع الفيديو جراف التالي:

فرح المنصورة الاسطوري مدينة طلخا بالمنصورة نجوم الغناء تامر حسني وائل جسار حسام

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