زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن زيادة المعاشات، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف زيادة ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات.

وينتظر أصحاب المعاشات إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد تطبيق هذه الزيادة الجديدة، وقيمة الزيادة الجديدة للمعاشات بعد إضافة الـ 600 جنيه على المعاشات، تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.

ومن جانبه، قال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تعمل على دراسة الزيادة الاستثنائية وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها، منوها بأنه فور الانتهاء من دراسة زيادة المعاشات سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، والمقرر من شهر أكتوبر المقبل، حيث انه من المنتظر إصدار قانون جديد بها من جانب مجلس النواب، وذلك عند انطلاق دور الانعقاد الرابع للمجلس.

لمزيد من التفاصيل ومعرفة الفئات التي سيتم زيادة معاشاتها 1200 جنيه.. شاهد الفيديو:

https://fb.watch/n9iajrQxaZ/?mibextid=qC1gEa