قافلة بيطرية مجانية لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة بـ ناهيا|شاهد

أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال احمد مدير مديرية الطب بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية خدمية إرشادية مجانية بمنطقة ناهيا بمركز كرداسة، لرش وتجريع الثروة الحيوانية، ومعالجة الثروة الداجنة.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وارشادية لخدمة ودعم المربين في كافة أنحاء المحافظة.

وشارك بالقافلة أطباء إدارة كرداسة البيطرية، وفيما يلى بيان بأعمال القافلة :-

1- رش (1000) رأس حيوان و عدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.

2- تجريع (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .

3- أخذ (42) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

4- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (38) رأس ماشية .

5- علاج (18) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

6- عمل ( 20 ) كشف سونار لتشخيص الامراض.

7- علاج (130) طائر ضد الامراض البكتيرية.

8- عمل ندوة ارشادية عن مرض البروسيلا وتأثيره على النواحى الاقتصادية و طرق الوقاية منه.

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