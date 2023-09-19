عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية مجانية لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة بـ ناهيا|شاهد

تحصين الثروة الحيوانية
تحصين الثروة الحيوانية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال احمد مدير مديرية الطب بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية خدمية إرشادية مجانية بمنطقة ناهيا بمركز كرداسة، لرش وتجريع الثروة الحيوانية، ومعالجة الثروة الداجنة.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وارشادية لخدمة ودعم المربين في كافة أنحاء المحافظة.

وشارك بالقافلة أطباء إدارة كرداسة البيطرية، وفيما يلى بيان بأعمال القافلة :-
1- رش (1000) رأس حيوان و عدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.
2-  تجريع (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3- أخذ  (42) عينة دم  لفحص مرض البروسيلا.
4-  عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (38) رأس ماشية .
5-  علاج (18) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
6- عمل ( 20 ) كشف سونار لتشخيص الامراض.
7- علاج (130) طائر ضد الامراض البكتيرية.
8- عمل ندوة ارشادية عن مرض البروسيلا وتأثيره على النواحى الاقتصادية و طرق الوقاية منه.

IMG-20230919-WA0009
IMG-20230919-WA0009
IMG-20230919-WA0013
IMG-20230919-WA0013
IMG-20230919-WA0006
IMG-20230919-WA0006
IMG-20230919-WA0010
IMG-20230919-WA0010
IMG-20230919-WA0016
IMG-20230919-WA0016
IMG-20230919-WA0012
IMG-20230919-WA0012
IMG-20230919-WA0007
IMG-20230919-WA0007
IMG-20230919-WA0011
IMG-20230919-WA0011
IMG-20230919-WA0015
IMG-20230919-WA0015
IMG-20230919-WA0017
IMG-20230919-WA0017
IMG-20230919-WA0014
IMG-20230919-WA0014
IMG-20230919-WA0008
IMG-20230919-WA0008
IMG-20230919-WA0004
IMG-20230919-WA0004
IMG-20230919-WA0005
IMG-20230919-WA0005
أحمد راشد محافظ الجيزة إدارة كرداسة الأمراض البكتيرية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطب البيطري بالجيزة الطفيليات الخارجية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قافلة بيطرية مديرية الطب البيطري بالجيزة ندوة ارشادية مرض البروسيلا محافظ الجيزة وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

3 تحركات جديدة لحل أزمة أسعار السجائر رسميا في 48 ساعة | اعرف العلبة هتبقى بكام

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: نريد الوصول لنظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية

رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة

ضبط 12 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة بالجيزة.. شاهد

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة كرداسة |شاهد

محافظة الجيزة ترفع اشغالات وتعديات المقاهي بالبصراوي وبشتيل بحي المنيرة الغربية

الجيزة: الانتهاء من توفير الأراضى الخاصة بمشروعات المرحلة الثانية لـ حياة كريمة

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح معرض أهلاً مدارس

توفير 699 فصلاً دراسياً للمساهمة فى تخفيف الكثافات الطلابية بالجيزة

ترشيحاتنا

قيس سعيد: تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية

مصر تشارك في عمليات انتشال الجثث وتقديم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا

النائب العام المستشار محمد شوقي يبدأ مهام منصبه

كيفية السجود الصحيحة.. احذر إذا لم تلمس 7 أعضاء الأرض فالصلاة باطلة

البيئة تسمح بصيد السمان البري والشرشير الصيفي في 8 محافظات

رئيس تونس يثير الجدل حول اسم إعصار دانيا.. دليل تغلغل الصهيوينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفأجاة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ