مدرب بلا فنيات.. نجم الأهلي السابق يهاجم أوسوريو

أكد مجدي طلبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب لم ينجح مع نادي الزمالك حتي الآن ولم يستطيع تقديم اى إضافة.

وقال مجدي طلبة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أوسوريو مدرب بلا أى فنيات ولم يستطيع أن يقدم أى شئ مع نادي الزمالك ، بل هناك خسائر بالجملة ولا أعلم لماذا يستمر حتي الآن".

وأضاف:" لابد من وجود هناك قيود وضوابط من أجل استقدام المدربين الأجانب فى الدورى المصرى".

وأتم:" علي ماهر وإيهاب جلال لديهم إمكانيات أفضل من أوسوريو بكثير".