غدا .. قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة بنها لهذا السبب

أعلن مجلس مدينة بنها قطع الكهرباء غدا الجمعة عن عدد من المناطق من الساعه السابعة صباحا حتى الساعة التاسعه صباحا لأعمال الصيانة.

وقال المجلس أن المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء هى

( البنك الاهلي -السنترال- مجلس المدينة - مجمع المحاكم- بنك مصر ـ البريد - مجاري سعد زغلول -كنيسه المطرانية ـ قسم اول ـ مياة المرشحة ـ الغرفه التجاريه ـ المنطقه التعليميه - السكه الحديد ) بمدينه بنها.

من جانبها أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية، بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في شبرا الخيمة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيالهم.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وعُثر بحوزتهم على كميات من مخدري الآيس والبودر وسلاحين أبيضين.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

في سياق آخر أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، اليوم، بحبس شاب متهم بقتل والدته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء عبثه في سلاح ناري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الفحص، كما طلبت سماع شهود العيان والاستعانة بتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.