قبل مباراة المصري | نجم الاهلي السابق يوجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المصري، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك " بعد تأكد غياب كهربا وصلاح محسن ... من الأنسب لقياده هجوم الأهلي اليوم أمام المصري"

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد المصري

ويستهدف الأهلي مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على درع الدوري.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي الجمعة الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المخضرم كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح نادي الزمالك.