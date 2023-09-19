قالوا عليها مبروكة| حقيقة البقرة المعجزة في البحيرة.. فيديو

البقرة المبروكة في البحيرة عمرها 4 شهور وحامل في الشهر التاسع.. بهذه الكلمات تصدر مقطع فيديو الترند وأثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الحالية، حيث احتفي بها أهالي قرية في محافظة البحيرة مهللين بأنها “مبروكة” وراء صاحبها الذي وضع “سبحا” على رقبتها!، فما القصة؟.

قال زهران الزواوي، صاحب العجلة الصغيرة: “عندي 53 عاما، وعندي مزرعة مواشي، ودي أول مرة أشوف فيها الحالة النادرة، ولما شوفتها أخذتها للدكتور البيطري اللي بتعامل معه، وبدوره أكد ليه إنها حامل في ابن كبير، وقرب موعد ولادتها، وهيولدها قيصري، لأن عظامها الطبيعة لم تكتمل، وهتأخذ 6 ساعات في الولادة”.

قصة بقرة البحيرة

وخلال حديثه في مكالمة هاتفية برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة المحور، سألت الإعلامية بسمة وهبة، صاحب “العجلة الصغيرة” لماذا قلت عليها "مبروكة" في مقطع الفيديو المثير للجدل؟، أجابها “الزواوي” معلقا: “لأنها من ساعة ما اتولدت ما شوفتش أي خسارة في مزرعتي، كنت قبل ولادتها بلاقي مواشي عندي بتمرض ومنها بيموت، بجانب أمور خير تانية حصلت بعد ولادتها”.

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة في حديثها إلى صاحب “البقرة الصغيرة” “حاطين سبح ليه في رقبتها؟!”، ليجبيها: “العيال اللي حطوها لأن حالتها أذهلتنا ودا سبب زحمة الناس في الفيديو المنتشر، واحنا نادرينها لله أساسا"، داعيا: "ربنا يبارك في بهايمنا وولادنا”.

وعن تفاصيل القصة، أضاف صاحب “العجلة الصغيرة”: "دي عجلة صغيرة مش بقرة، عمرها 4 شهور و 13 يوم، اتولدت بنت 7 شهور، اتولدت بالتحديد يوم 5، شهر 5، 2023، أمها كبيرة ولدت 5 أو 6 مرات، لاقيت ضرعها بيكبر كدا قدامي، قولت يمكن تكون تعب أو مرض أو حاجة كدا يعني، كشفت عليها امبارح سونار عند دكتور بيطري بتعامل معاه من فترة كبيرة، وقالي حامل وعمر الجنين من 8 إلى 9 شهور، وهنعمل لها عملية يوم الجمعة أو يوم السبت، يوم الخميس هنحدد الموعد الأكيد فيهم الخميس، والدكتور بتاعنا نفسه هيتجنن من حالتها”.

البقرة

رئيس هيئة الخدمات البيطرية: ليست معجزة

من جانبه، علق الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، علي الفيديو الذي تصدر الترند خلال مكالمة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، خلال الساعات القليلة الماضية، موضحا : “شكل الضرع فيه خلل هرموني، لأن البلوغ الطبيعي للحيوانات اللي زي دي 9 شهور، والعشار من 15 شهر في السلالات الكويسة، إنما حيوان صغير قد دا ممكن يكون وهو جنين حصل له طفيل أو نمو غير طبيعي جوه المبيض أدي لخلل هرموني أثر على نمو الضرع، والضرع بيكبر بسبب هرمون البروجسترون فلما بيعلي أثناء فترة الحمل أو العشار بيحصل التورم دا، ودا لو ما كانش السبب، فجرح خارجي عمل الالتهاب دا، فهو ليست معجزة، وإنما حالة مرضية غريبة بين كل ألف حالة، وبتمر عليه حالات مشابهة ليها”.

ونبه رئيس هيئة الخدمات البيطرية في توضيحه حقيقة الأمر: “ثانيا شكل الحيوان بطنه صغيرة، الحيوان في حمل 9 شهور ييكون وزنه 29 كيلو، أما اللي في الفيديو وزنه 18 كيلو أقل حاجة، ثالثا فيه أكياس ميه وأكياس جنين تبلغ كمان وحدها 30 كيلو، يعني دا خلل هرمونيأاكيد لغاية ما نتأكد أكثر بالسونار إنها حامل او لا، الأمر عملي بحت ولا مجال للخرافة”.

في ختام المكالمة، طلبت الإعلامية بسمة وهبة من صاحب العجل الصغيرة “خلع السبح عن عنق العجلة الصغيرة”، قائلة: “أنا بطلب منك يا حاج زهران تشيل السبح من على عنق الحيوان لأنه استخدمها بيكون في ذكر الله وفقط، ولو دي خرافة دورنا نحارب الخرافات وندعم العلم”.