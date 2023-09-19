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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة "عرب كارتل" تطرح دويتو الراب الجديد "دخان"

عرب كارتل
عرب كارتل

أطلقت فرقة الراب "عرب كارتل" أجدد أعمالها الغنائية "دخان" بشكل فيديو كليب مصور.


ويجمع الكليب نخبة من نجوم الراب في العالم العربي معا لأول مرة في عمل غنائي واحد، بمشاركة الجزائري ديدين كانون والسوري مودي العربي واللبنانية مليكة بجانب السوري اللبناني إسلام جواد، ولمسة موسيقية في الإنتاج للمصريين عيسى وأسود ونوفو، المعروفين بأغانيهم الناجحة مع مغني الراب المصري ويجز والنجم أحمد مكي وفرقة شارموفرز وغيرهم.


وتعد فرقة عرب كارول أول كيان راب عربي من نوعه يجمع توليفة من الرابرز من مختلف الدول العربية في عمل واحد عبر ألبوم غنائي تحت مسمى "عرب كارتل" يتم إطلاق أغانيه فرادى، بحيث تشهد كل أغنية توليفة رابرز مختلفين عن سابقتها، ويأتي هذا المشروع تحت مظلة بوب أرابيا، أحد أكبر كيانات النشر الموسيقي في الشرق الأوسط.


وتعد أغنية "دخان" ثاني بشائر ألبوم عرب كارتل، وتأتي بعد قرابة عام من ظهور أول أغنيات الفرقة "ستيلا جامايكي" التي شهدت التعاون الأول بين ديدين كانون وإسلام جواد مع نجم الراب المصري شاهين.

عرب كارتل أغنية دخان راب ويجز أغاني الراب

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