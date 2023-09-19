"مكنش هو".. مفاجأة صادمة بشأن إعلان محمد صلاح الأخير مع لوفرين ..فيديو

تصدر اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره في أحد الإعلانات لشركات مشروبات غازية شهيرة يروج لمحافظة الإسكندرية، وسط احتفاء كبير بالإعلان، وظهور لاعب ليفربول السابق ديان لوفرين، والذي من المعروف أنه صديق محمد صلاح المفضل.

مفاجأة صادمة بشأن إعلان محمد صلاح الأخير

إعلان محمد صلاح الجديد أثار جدل الكثيرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط احتفاء كبير جدا بالنجم المصري، والترويج المميز لمحافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية، وسط اهتمام كبير بتفاصيل الإعلان المختلفة، ألا أن قناة العربية قد فجرت مفاجأة بشأن الإعلان، وهو أن النجم المصري محمد صلاح لم يصور الإعلان بنفسه، وإنما تم الاستعانة بشبيهه في الإعلان.

ورصدت قناة العربية تقريرًا حول الأمر، حيث جاء فيه، أن إعلان محمد صلاح الأخير بشأن شركة مشروبات غازية شهيرة لم يظهر من خلاله محمد صلاح الذي يعرفه الجميع، وإنما شاب يشبهه كثيرًا في الملامح يُدعى محمود فرفور وعمره 23 عاما.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص اكتشفوا الشبه الكبير في الملامح بين كلا من محمود فرفور والنجم العالمي محمد صلاح، ولذلك استخدمت شركة المشروبات الغازية الذكاء الاصطناعي ليظهر "فرفور" على أنه محمد صلاح في الإعلان وذلك برفقة صديقه لوفرين.

وتابع التقرير، أن محمود فرفور هو الذي ظهر في شوارع محافظة الإسكندرية يتناول الكبدة على العربات، والمحلات، وكانت الفكرة باختصار هي تركيب وجه محمد صلاح على جسد شبيهه الذي يظهر في الإعلان ولكن بطريقة محترفة من خلال الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق منفصل، كان الإعلامي أحمد موسى، قد كشف، أن إعلان محمد صلاح ولوفرين زميله بفريق ليفربول الانجليزي، أحلي ترويح لـ السياحة وأفضل ترويج لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اللاعب محمد صلاح يستحق أضعاف أضعاف الإشادة التي ينالها من قبل المصريين؛ تزامنا مع إعلانه عن الإسكندرية رفقة زميله فريق ليفربول «لوفرين».

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "منتهى التقدير لمحمد صلاح على ترويجه للسياحة المصرية في الإسكندرية.. أي وقت تذهب فيه إلى الإسكندرية، ستجد أشهى الأكل وأجمل الشواطئ وأرقى الناس وأجواءً رائعة".