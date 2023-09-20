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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 كلمات.. وصية مؤثرة من جبريل لـ النبي

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر، إن جبريل نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بـ5 كلمات . 

وصية سيدنا جبريل للنبي 

واستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزيّ به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزَّه استغناؤُه عن الناس).

وتابع قائلاً: "فمن اراد ان يزيد الله شرفه ويفتح له الأبواب المغلقة فليقم الليل قال الله تعالى{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}. 

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سورة رقى بها جبريل النبي 

قال الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي: إن هناك سورة في القرآن الكريم قد رقى بها سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة الناس.

وأوضح “أبوبكر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أغلبنا لا يعرف قيمة سورة الناس وفضلها، فمن يفهمها يعرف أن معه كنز عظيم، وبها لا يحتاج لشيخ أو راق أو دجال ولا نحوه.

وأوضح أن سورة الناس تقرأ على الميت والمريض وللأطفال وفي المكان الجديد الذي سوف يبات فيه المرء لأول مرة، مًشيراً الى أنه بعد الرقية الشرعية السابقة أن يقول المرء: "بسم الله ارقيه من كل شيء يؤذيه ومن حاسد وعين الله يشفيه".

وصية جبريل للنبي وصية سيدنا جبريل للنبي سورة رقى بها جبريل للنبي سورة رقى بها جبريل النبي

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