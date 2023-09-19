وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تحتاج إلى سلاح "إنقاذ الأرواح"

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 حلفاء أوكرانيا إلى بذل كل الجهود لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد "أوستن" أن أنظمة الدفاع الجوي تساعد في إنقاذ الأرواح، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "يجب أن نواصل الجهود لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية التي تحتاجها"، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالذخيرة، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم.

وفي 15 سبتمبر، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع المقبل.