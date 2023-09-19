وزيرة الثقافة تفتتح معرض سكتش في بداية الموسم الفني لقاعة أفق

تفتتح ا.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض بعنوان " سكتش " الذي تستهل به قاعة أفق موسمها الفني الجديد، وذلك يوم الخميس 21 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور ا.د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والعديد من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين.



عن المعرض صرح د. وليد قانوش .. "يأتى معرض (سكتش) فى دورته الأولى كواحد من العروض النوعية المندرجة تحت وصف (معارض المشروع)، والذى يطرحه قطاع الفنون التشكيلية ويستهدف من خلاله الوصول إلى عدد من الدورات النوعية لهذا الفن الهام، وذلك بغرض الوقوف على وثيقة بصرية تؤرخ لممارسة الكروكيات لدى التشكيليين المعاصرين، والممارسين لهذا النوع من الفن والّذي يحرص على ممارسته كل فنان حقيقي ذو تجربة جادة ووجهة نظر تعكس تأصيله لعمله البصري، وتمنح عمله شهادة الميلاد للتصور المسبق للعمل، وتذهب بنا إلى واحد من أهم الروافد الخاصة بالعملية الإبداعية الخاصة بكل فنان ..."



وأضاف (قانوش) .. "كما يسعى قطاع الفنون التشكيلية من خلال هذه الفاعلية لكسر رتابة المطروح من عروض تشكيلية معهودة ومتوقعة من خلال عرض نوعي جديد يرتكز على مفاهيم فنية تجمح نحو الأصالة، وتسعى إلى إيجاد تلك الحالة من التفاعل بين المتلقى والعرض التشكيلي على خلفية كلاسيكية، قد تدفع الكثيرين للغوص في البحث في أصل الرسوم السريعة وتاريخها وأهميتها ودورها الهام في تطور الفنون البصرية بشكل عام، وبلا شك فهذا النوع من العروض التوثيقية هو محاولة من قطاع الفنون التشكيلية لتدارك واحدة من الثغرات الخاصة بالتوثيق الخاص بأسلوب الفنان التشكيلي ...."



المعرض فكرة وإعداد وتنظيم الفنان ياسر جاد مدير القاعة، وسوف يستمر العرض حتى 20 أكتوبر بقاعة أفق (متحف محمد محمود خليل وحرمه – 1 ش كافور . الدقي).