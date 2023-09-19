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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش حامل..كشف لغز عجلة المحمودية التي أثارت جدلا وتصدرت الترند

مش حامل.كشف لغز عجلة
مش حامل.كشف لغز عجلة المحمودية التي أثارت جدلا وتصدرت الترند

كشف مقطع فيديو متداول حقيقة عجلة مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة والتي أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية إثر إدعاء صاحبها “أنها حامل في الشهر التاسع رغم أن عمرها 4 شهور فقط” كما لقبها بـ “المبروكة” مدعيا أنه منذ ولادتها في شهر 5 الماضي لم يحدث له أي مكروه في عمله كتاجر مواشي أو حياته كما اعتاد. 

ظهر في مقطع الفيديو طبيب بيطري يقوم بفحص “العجلة الصغيرة” ويوضح أن سبب الشكل الضخم لضرع العجلة ليس حملها وإنما خروج أحشائها من بطنها - فتق- والتي أخذت جزاء كبيرا من الجلد نتيجة عدم اكتمال نمو “العجلة” الطبيعي مما أدي إلى ظهور “ضرعها” بهذا الشكل حيث يتعدى قطره 15 سم بعد اكتمال فحصها بالسونار، “ فخدعت صاحبها أنها ضرع"، مشيرا: ”عمرها 4 شهور والنضوج الكامل في الأبقار يأتي بعد 12 شهرا وعلشان تكون حامل تأخذ 9 شهور يعني تولد على سنيتن إلا، فالموضوع كله مجرد “هزار نت”.

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بقرة البحيرة 

يذكر أنه خلال حديثه في مكالمة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”  المذاع عبر قناة المحور، منذ ساعات قليلة، ادعى زهران الزواوي، صاحب العجلة الصغيرة: “عندي 53 عاما، وعندي مزرعة مواشي، ودي أول مرة أشوف فيها الحالة النادرة، ولما شوفتها أخذتها للدكتور البيطري اللي بتعامل معه، وبدوره أكد ليه إنها حامل في ابن كبير، وقرب موعد ولادتها، وهيولدها قيصري، لأن عظامها الطبيعة لم تكتمل، وهتأخذ 6 ساعات في الولادة”.

سألت الإعلامية بسمة وهبة، صاحب “العجلة الصغيرة” لماذا قلت عليها "مبروكة" في مقطع الفيديو المثير للجدل؟، أجابها “الزواوي” معلقا: “لأنها من ساعة ما اتولدت ما شوفتش أي خسارة في مزرعتي، كنت قبل ولادتها بلاقي مواشي عندي بتمرض ومنها بيموت، بجانب أمور خير تانية حصلت بعد ولادتها”. 

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة في حديثها إلى صاحب “البقرة الصغيرة” “حاطين سبح ليه في رقبتها؟!”، ليجبيها: “العيال اللي حطوها لأن حالتها أذهلتنا ودا سبب زحمة الناس في الفيديو المنتشر، واحنا نادرينها لله أساسا"، داعيا: "ربنا يبارك في بهايمنا وولادنا”. 

وعن تفاصيل القصة، أضاف صاحب “العجلة الصغيرة”: "دي عجلة صغيرة مش بقرة، عمرها 4 شهور و 13 يوم، اتولدت بنت 7 شهور، اتولدت بالتحديد يوم 5، شهر 5، 2023، أمها كبيرة ولدت 5 أو 6 مرات، لاقيت ضرعها بيكبر كدا قدامي، قولت يمكن تكون تعب أو مرض أو حاجة كدا يعني، كشفت عليها امبارح سونار عند دكتور بيطري بتعامل معاه من فترة كبيرة، وقالي حامل وعمر الجنين من 8 إلى 9 شهور، وهنعمل لها عملية يوم الجمعة أو يوم السبت، يوم الخميس هنحدد الموعد الأكيد فيهم الخميس، والدكتور بتاعنا نفسه هيتجنن من حالتها”.  

 

 

 

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