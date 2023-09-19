الخميس .. المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

ينطلق يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر ، المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءً، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، ولفيف من المسرحيين.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم منها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وچورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب.

بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، وبرئاسة د. أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني .