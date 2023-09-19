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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: 50 دولة حول العالم تعاني من أزمة الألغام.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، أن عدد كبير من دول العالم مازالت تعاني من أزمة الألغام الأرضية .

 

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وقال سمير صالحة في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: "50 دولة حول العالم تعاني من أزمة الألغام".

 

وأضاف سمير صالحة: "كل الاتفاقيات التي تتعلق بإزالة الألغام مرهونة بتنفيذ الأطراف الموقعة عليها، بينما كل الدول خارجها غير ملزمة بها، ويمكنها أن تتطوع فقط للمساعدة".

 

وتايع سمير صالحة: "170 دولة موقعة على اتفاقية أوتاوا المنظمة لمسألة نزع الألغام ".

 

وأكمل سمير صالحة: "على الرغم من ارتفاع عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية إلى 170 دولة، فإن عملية التنسيق بين هذه الدول لا تصل إلى حد الإلزامية، والجهود الدولية مازالت تتقدم في هذا الملف رغم الكثير من العقبات".

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