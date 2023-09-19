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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي يتغزل في رضا سليم وإمام عاشور

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في مرمى المصري في اللقاء الذى يقام حاليا على ستاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه علي تويتر: "رضا سليم جدا جدا.. وإمام عاشور (الناجي)".

ووجه المغربي رضا سليم تسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.


تشكيل الأهلي ضد المصري 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - رضا سليم - بيرسي تاو

في خط الهجوم: أنتوني موديست

 

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