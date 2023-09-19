رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو

أكد إبراهيم الامبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن هناك شروط هامة للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، مشيرا إلى أنه لا بد تعديل التشريع الضريبي على الشراء، إضافة إلى إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية".

وقال إبراهيم الإمبابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن العودة إلى سياسة التوزيع على الأكشاك وصغار التجار من خلال قلب هرم التوزيع التجار الكبار أو الموزعين المعتمدين لدى الشركة، تخفض حصتها إلى الثلث لحين الالتزام من قبلهم بالأسعار العادلة.

الأكشاك وصغار التجار

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه يجب توزيع حصة على مناديب البيع المعتمدين من الشركات على الأكشاك وصغار التجار.