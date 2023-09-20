سعر عيار 14 اليوم الأربعاء 20-9-2023 في محلات الصاغة

ثبت سعر أدني أعيرة الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-9-2023؛ مسجلا 1463 جنيهًا للبيع و1477 جنيهًا للشراء ، وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 14 الأقل فئة .

وسجل سعر المشغولات الذهبية في ختام معاملات أمس بمقدار 25 جنيهًا بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحو 2195 جنيهًا للبيع و2215 جنيهًا للشراء .

استقرار السعر

وشهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1881 جنيهًا للبيع و1899 جنيهاً للشراء

عيار 24



وسجل سعر عيار 24 نحو 2509 جنيهات للبيع و 2531 جنيهًا للشراء

أوقية الذهب



وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 78.02 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.6 ألف جنيه للبيع و 17.72 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.51 مليون جنيه للشراء و 2.531 مليون جنيه للبيع.



الذهب والثروة



ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.



سعر الذهب اليوم بالمصنعية



المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.



وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق.



ارتفاع في البورصات العالمية



أكد هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه شهدنا اليوم ارتفاع على مستوى السعر العالمى للذهب، وصل 1937 وبالتالي ارتفع السعر المحلي.

وقال هاني جيد، في تصريحات له إنه على الرغم من أن السعر المحلي منخفض مقارنة بالسعر العالمي، فأنه متوقع على نهاية العام أن نشهد ارتفاعات أخرى.

استقرار أسعار الذهب



وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر عيار 24 وصل إلى ما يقرب 2540 جنيهًا تقريبا، مؤكدا أن قرار رئاسة الوزراء بالسماح للوافدين بإدخال الذهب بدون جمارك، أثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب.



تغييرات مرتقبة

ونوهت شعبة الذهب أن الأسبوع المقبل سيشهد تغيرات بالقطاع العالمي والمحلي، حيث انه بالرغم من حركة الارتفاع التي تشهدها الأسواق العالمية اليوم لا تزل أسعار الذهب عالقة في منطقة محايدة متأرجحا بين إجراءات ومحاولات احتواء التضخم ومخاوف ركود شامل محتمل ليسجل أعلي مستوى عند 1935 وأدني مستويا عند خط 1900 دولار للأوقية.

بينما يتم تداول العقود الآجلة لشهر ديسمبر عند 1945.60 دولار للأوقية، دون تغيير تقريبا عن إغلاق يوم الجمعة الماضي وللأسبوع الرابع علي التوالي بما يشير بقوة إلى توازن السوق حاليا وانتظار المناخ المناسب للارتفاع وفقا لمعظم المحللين.

وينتظر الذهب موجة جديدة من التغيرات خلال الأسبوع الجاري حيث يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية المحدثة عقب اجتماعه السادس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والذي يعقد ثمانية اجتماعات خلال العام، للتصويت علي قرارات وسياسات الفدرالي، وبالرغم أنه من غير المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بناء علي استطلاع رأي المحللين بنسبة تتخطي 80 % ؛ إلا أنه من المتوقع أن يحافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على موقف متشدد وتصريحات عنيفة بشأن السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.

ويري هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أنه على الرغم من اعلان العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية الا أن واقع الرسالة العامة بين البنوك المركزية العالمية هي أن ارتفاعات أسعار الفائدة تقترب من نهايتها وأن السياسة النقدية بدأت تفقد فعاليتها مع تزايد المخاوف من ركود شامل وهذا أمر سيدفع الذهب للصعود بالأسواق العالمية وعلي الأسواق المحلية بالتبعية.

وأوضح أن الذهب سيواجه صعوبة في تجاوز مستوى 1980 دولارًا قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل الا ان الأسوق العالمية تستعد لارتداد فني مع بداية الربع الأخير من العام الحالي..