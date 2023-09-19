راحت بنها.. العثور على صيدلانية الجيزة المختفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلى - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته (صيدلانية "تعانى من مرض نفسى").. حيث قام باستدعاء سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.

بإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) ، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.. وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل لأهليتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.