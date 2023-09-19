أخدوا حقهم.. تعليق ناري من أحمد موسى بشأن اعتداء تركي على مصريين

علق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع فيديو متداول يظهر اعتداء على سائحين مصريين في تركيا، قائلا :"الاعتداء على سياح مصريين في تركيا بطريقة غريبة، والشباب المصري رجالة".



وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجموعة شباب سائحين مصريين في تركيا تعرضوا لعملية نصب في أحد المطاعم بتركيا، كما تعرضوا للاعتداء وردوا بقوة، وشوية شباب رجالة مصريين بجد أخدوا حقهم تالت ومتلت.

السياحة في مصر الأفضل على مستوى العالم



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر فيها كل حاجة ونخلي بالنا ومصر من أفضل الدول في السياحة على مستوى العالم.