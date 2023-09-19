أنا حر.. أول تعليق من أحمد سعد على خبر انفصاله | فيديو

علق الفنان أحمد سعد لأول مرة على انفصاله عن علياء بسيوني، بعد حوالي شهر من انتشار الخبر الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال أحمد سعد ردا على سؤال في تصريحات صحفية على هامش تكريمه في حفل الموريكس دور، عن شعوره بأنه حر بعد الانفصال موضحا:" أنا كده كده حر".

ويحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما بإستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والكثير من الاستعراضات المدهشة.



ويمتلئ الحفل بالمفاجآت الكثيرة التي أعدها خصيصا أحمد سعد وروبى لجمهور حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسوف يقوم الثنائى بغناء الكثير من الأغنيات منها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

شارك المطرب أحمد سعد مقطع فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق انستجرام من كواليس حفله الأخير ببور سعيد والتى أقيمت يوم 18 أغسطس الماضى وظهرت طليقته علياء بسيوني في الفيديو وهى ترقص وتغنى.

وكتب أحمد سعد على الفيديو :"بالجمهور تحلو الدنيا ".

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب أن الفيديو محاولة من أحمد سعد للصلح والعودة لطليقته علياء بسيونى.

كما علم صدى البلد أن هناك تدخلا من مصادر مقربة من الطرفين لحل الأزمة بينهما خاصة بعد الفيديو الأخير الذى نشره سعد عبر انستجرام والظهور اللافت لعلياء بسيونى.