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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج فيلم فوي فوي فوي: أعتذر للصحفيين على سوء التفاهم

المخرج عمر هلال والفنان
المخرج عمر هلال والفنان محمد فراج

‏قال المخرج عمر هلال، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها بسبب المؤتمر الصحفي الأخير مع الفنان محمد فراج، إنه لا يتذكر أنه قال أي لفظ خارج في هذا المؤتمر وإذا كان قد تحدث بكلام لا يليق فهذا جاء بسبب صميم الفيلم نفسه.

بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد فراج

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "بسمة وهبة"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنه نشر عبر صفحته في Facebook اعتذار بسبب سوء التفاهم الذي حدث وأن الصحفي أحمد عاشور شخص رائع وكانت مجرد دعابة بينهم ولم يقصد توجيه أي إهانه له.

 

‏وأضاف مخرج فيلم فوي فوي فوي أن الموضوع لم يكن مقصود ولم يكن لمجرد التريند وكان مجرد دعابة بينه وبين الصحفي أحمد عاشور وأنه وجه اعتذاره للصحفيين على سوء التفاهم الذي حدث.

 

‏وعقبت الإعلامية بسمة وهبة، أن هذا لا يليق بالمؤتمر الصحفي ولا بمهنة الصحافة وهذه إهانة كبيرة للصحافة، وأن الدعابة من الممكن أن تحدث في المنزل أو في النادي، ولكن ليس في مؤتمر صحفي يشاهده جميع المصريين وهناك عشرات الكاميرات تنقل الحدث.

عمر هلال المخرج عمر هلال المؤتمر الصحفى الفنان محمد فراج الصحفي أحمد عاشور الاعلاميه بسمة وهبة

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