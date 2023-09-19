مخرج فيلم فوي فوي فوي: أعتذر للصحفيين على سوء التفاهم

‏قال المخرج عمر هلال، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها بسبب المؤتمر الصحفي الأخير مع الفنان محمد فراج، إنه لا يتذكر أنه قال أي لفظ خارج في هذا المؤتمر وإذا كان قد تحدث بكلام لا يليق فهذا جاء بسبب صميم الفيلم نفسه.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "بسمة وهبة"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنه نشر عبر صفحته في Facebook اعتذار بسبب سوء التفاهم الذي حدث وأن الصحفي أحمد عاشور شخص رائع وكانت مجرد دعابة بينهم ولم يقصد توجيه أي إهانه له.

‏وأضاف مخرج فيلم فوي فوي فوي أن الموضوع لم يكن مقصود ولم يكن لمجرد التريند وكان مجرد دعابة بينه وبين الصحفي أحمد عاشور وأنه وجه اعتذاره للصحفيين على سوء التفاهم الذي حدث.

‏وعقبت الإعلامية بسمة وهبة، أن هذا لا يليق بالمؤتمر الصحفي ولا بمهنة الصحافة وهذه إهانة كبيرة للصحافة، وأن الدعابة من الممكن أن تحدث في المنزل أو في النادي، ولكن ليس في مؤتمر صحفي يشاهده جميع المصريين وهناك عشرات الكاميرات تنقل الحدث.