بعد أول انتصار بالدوري.. لاعب الأهلي السابق: رباعيات مارسيل كولر

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي المصري البورسعيدي بأربعة اهداف نظيفة فى اللقاء الذي اقيم مساء اليوم علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

وكتب ماهر همام لاعب الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك " الأهلي يفتتح مشواره في الدوري برباعيه من رُباعيات مارسيل كولر 🦅✊🏻"



سجل رباعية الأهلي ، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.