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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن انقلاب ضحايا فريق الإنقاذ اليوناني في ليبيا

الإمارات واليونان
الإمارات واليونان

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا فريق إنقاذ تعرض لحادث سير أثناء توجهه من بنغازي إلى درنة في ليبيا التي اجتاحتها الفيضانات، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس، الاثنين، إن 5 من أفراد بعثة المساعدات الإنسانية اليونانية إلى ليبيا لقوا حتفهم، الأحد، إثر حادث سير، تعرضت له مركبتهم، مما أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر بجروح.

وبحسب السلطات اليونانية، اصطدمت الحافلة التي تقل البعثة اليونانية، والتي وصلت إلى ليبيا فقط، صباح الأحد، بمركبة أخرى وهي في طريقها إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات.

وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس الحداد لمدة 3 أيام على قتلى القوات المسلحة اليونانية.

وبحسب السلطات، فقد 3 أفراد من القوات المسلحة ومترجمين فوريين 2 حياتهم في الحادث، بينما أُصيب عدد آخر بجروح.

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