أحمد موسى يكشف بطولات قوات الإنقاذ المصرية في ليبيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أول دولة كان لديها حقيقة الوضع في ليبيا ولذا الرئيس السيسي عقد اجتماعا مباشرة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير التي أطلع عليها الرئيس السيسي أشار إلى وجود كارثة كبيرة في ليبيا.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الضفادع البشرية ورجال البحرية ينزلون إلى أعماق 80 مترًا في البحر لانتشال الجثامين، مضيفا أن الدولة المصرية لديها إمكانيات كبيرة والطائرات تعمل على البحث والإنقاذ وانتشال المفقودين.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية توفر أدوية والعلاج لليبيين ويتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني على حاملة الطائرات الميسترال.



وشدد على أن القوات المسلحة المصرية تقوم بملحمة عظيمة من أجل الشعب الليبي، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في العالم دعمت ليبيا مثل مصر أو دفعت بمعدات الإنقاذ مثل القاهرة.



وقال إن قوات الإنقاذ المصرية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ وإغاثة ودعم، حيث يتم انتشال سيارات الضحايا من المياه التي تغير لونها بسبب جرف ربع مدينة درنة إلى البحر.

