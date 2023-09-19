اتهام بالسرقة.. ناقد فني يفجر مفاجأة حول فيلم فوي فوي فوي

‏قال الناقد الفني عماد يسري إن المخرج عمر هلال لديه مشكلة مع الصحافة ليس بسبب المؤتمر الصحفي، ولكن بسبب أنه لا يعترف من الأساس أن الصحفيين لهم حق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "بسمة وهبة"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن فيلم فوي فوي فوي ليس من تأليف المخرج عمر هلال، وهو استباح مجهود إنسان آخر، مؤكدا أنه حدثت مشكلة في المؤتمر الصحفي العام الماضي للإعلان عن الفيلم وقام الصحفيين بمواجهة بأن قصة هذا الفيلم هي قصة زميل صحفي وليست قصته وكانت عبارة عن تحقيقات صحفية تمت عن طريق الكاتب الصحفي والناقد الرياضي محمود شوقي وكانت عن المكفوفين وهذا الكلام كان في عام 2016.

‏وأضاف أن المخرج عمر هلال قال إنه استوحى هذا الكلام من الواقع لكنه لم يكن كذلك وقد استوحاه من التحقيقات الصحفية لـ محمود شوقي وعندما تمت مواجهته أنكر ذلك وتهرب من الإجابة.