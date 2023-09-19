عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج عمر هلال: كل الاتهامات الموجهة لي بسرقة قصة فيلم فوي قوي باطلة

المخرج عمر هلال
المخرج عمر هلال

‏قال المخرج عمر هلال أن الاتهامات التي وجهت له بسرقة قصة فيلم فوي فوي فوي اتهامات كلها باطلة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن هذا التقرير الصحفي منسوب للصحفي محمود شوقي وهذا التقرير كان موجود في موقع روسيا اليوم وغير منسوب إلى محمود شوقي، مضيفا أنه عندما قرأ هذا التقرير قرر أن هذه القصة يريد أن يحولها إلى فيلم.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "بسمة وهبة"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن هذا الكلام الذي يتم تداوله بسرقة قصة الفيلم  لم يثار على الإطلاق في المؤتمر الصحفي في جدة وحدث بعدها بيومين وتفاجئنا ان الأستاذ محمود شوقي اتهمنا بسرقة قصة الفيلم وهذا الكلام غير صحيح.

عمر هلال المخرج عمر هلال فيلم فوي فوي الاعلاميه بسمة وهبة للصحفي محمود شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

ترشيحاتنا

مدير الآثار الغارقة: أحلم باكتشاف مقبرتي الإسكندر الأكبر وكليوباترا

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

صفقة القرن بين الأهلي وبايرن ميونخ .. تفاصيل

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ