المخرج عمر هلال: كل الاتهامات الموجهة لي بسرقة قصة فيلم فوي قوي باطلة

‏قال المخرج عمر هلال أن الاتهامات التي وجهت له بسرقة قصة فيلم فوي فوي فوي اتهامات كلها باطلة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن هذا التقرير الصحفي منسوب للصحفي محمود شوقي وهذا التقرير كان موجود في موقع روسيا اليوم وغير منسوب إلى محمود شوقي، مضيفا أنه عندما قرأ هذا التقرير قرر أن هذه القصة يريد أن يحولها إلى فيلم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "بسمة وهبة"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن هذا الكلام الذي يتم تداوله بسرقة قصة الفيلم لم يثار على الإطلاق في المؤتمر الصحفي في جدة وحدث بعدها بيومين وتفاجئنا ان الأستاذ محمود شوقي اتهمنا بسرقة قصة الفيلم وهذا الكلام غير صحيح.