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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن أحكام دخول وإقامة الأجانب بمصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا وزير الداخلية رقم 1888 لسنة 2023م، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964م، وتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960م لدخول وإقامة الأجانب على أراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها.

إقامة الأجانب دخول وإقامة الأجانب وزير الداخلية جريدة الرسمية القرار الوزارى

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