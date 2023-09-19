بالأسود اللافت.. زوجة لاعب الزمالك السابق تستعرض أنوثتها | شاهد

ظهرت ميرفا زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

حيث ارتدت جمبسوت أسودًا مكشوف الكتفين وتسريحة شعر بسيطة، وأكملت أناقتها بمكياجا جميلا؛ أبرز ملامحها الجميلة الجذابة.



وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.



ونجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى تخفيض عقد التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق ليصبح 180 ألف دولار بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز ويصبح جاهزاً للموسم الجديد.