مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية: الوسطاء سبب ارتفاع أسعار البصل

‏قال الدكتور على خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن الفرد في مصر معدل استهلاكه السنوي من البصل اقل من 15 كيلو، وكيلو البصل الواحد حوالي 12 بصلة، إذا أسرة مكونة من خمسة أفراد يكفيها أسبوعيا حوالي اقل من كيلو من البصل، مؤكدا أن مصر تزرع مساحة تكفيها من البصل وأيضا مصر تصدر البصل، والدولة حريصة على توفير مستلزمات الإنتاج.



‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "mbc masr": نحن زرعنا العام الماضي حوالي 219 الف فدان بصل وأن البصل منذ عامين كان بحوالي 70 قرشا للكيلو للمزارع وهذا أدى إلى تكبده خسائر كبيرة".

وأضاف: الذي أدى إلى غلاء البصل هما الوسطاء وأن الوسطاء يقوموا بتعطيش السوق ويقوموا بتنزيل البصل على دفعات وهم السبب في أزمة الأسعار.