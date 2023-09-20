التعليم تنظم مسابقة في الابتكار وريادة الأعمال لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قرر الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد مسابقة طلابية في الابتكار وريادة الاعمال يتنافس فيها جميع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه مسابقة الابتكار وريادة الاعمال ، تأتي في إطار تشجيع طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الابتكار وريادة الاعمال.

شروط مسابقة الابتكار وريادة الاعمال لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في مسابقة الابتكار وريادة الاعمال لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يشترط إعداد فيديو 3 ثلاث دقائق يشرح الفكرة مدعوما بنموزج أولى للفكرة وإرسال الفيديو عن طريق المدير الاكاديمي للمدرسة على الايميل التالي [email protected]

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لابد من ارسال الفيديو في موعد اقصاه يوم السبت الموافق 23/9/2023 ، مشيرةً إلى أنه سيتم الاتصال بالمشروعات الصاعدة للمراحل التالية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء المرحلة التالية للمشروعات الصاعدة يوم الثلاثاء 26/9/2023 بمقر اللجنة المختصة بمدرسة الشهيد احمد تعلب