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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: حشد الرئيس السيسي لدعم ليبيا مشهد الأسبوع بالنسبة لي

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

‏قال الدكتور مصطفى الفقي، أن الحشد الذي قام به الرئيس السيسي لدعم ليبيا بسبب ما جرى في درنة، وعدد السيارات والمساعدات التي أرسلت فيها قدر كبير جدا من الإحساس بالعروبة وفيها أيضا ذكاء سياسي، وهذا هو مشهد الأسبوع التي لفتت نظري.

 

وتابع خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أن هذا المشهد مهم جدا خاصة أن ليبيا لم تحصل على مساعدات من كل الدول وهناك دول لم تساعد ليبيا ولو لاحظنا مساعدات المغرب سنجد أن المساعدات جاءت من دول غربية أكثر وكان الوضع له طبيعة دولية اكثر من ليبيا، لكن ليبيا بسبب ظروفها والتمزق السياسي الحاصل فيها لم تحصل على مساعدات من دول كثيرة.

الرئيس السيسي ليبيا درنة الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر

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