مصطفى الفقي: هناك حرص كبير من الدولة أن تكون الانتخابات الرئاسية مُحايدة|فيديو

‏قال الدكتور مصطفى الفقي، إن الدولة تؤكد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهناك نوايا طيبة، لذلك دعونا نستمع إلى هذا، مؤكدًا أن التطور هو سُنة الحياة ولابد أن يتطور العقل المصري مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة ويكون هناك قدر كبير جدًا من الحيادية الذي لم نعهدها في العقود السابقة.



وتابع خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أنه يرى أن هناك حرصًا كبيرًا جدًا من الدولة على أن تكون هذه الانتخابات انتخابات محايدة تدفع بشخص الرئيس أيا ما كان من هو إلى مقدمة الشعب المصري ليقوده في المرحلة القادمة، مضيفًا أن في اعتقاده أن الرئيس السيسي هو من سيفوز بهذه الانتخابات.