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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السويس بتفرح.. خروج أطنان الأسماك من البحر |شاهد

السويس بتفرح.. خروج
السويس بتفرح.. خروج أطنان الأسماك من البحر |شاهد

مع انطلاق موسم الصيد في محافظة السويس وفتح الباب أمام الصيادين لممارسة مهنتهم الأزلية المحبوبة، وبعد تأخر دام لأربعة أشهر من أجل الحفاظ على البيئة.

انطلق صيادو محافظة السويس إلى البحر وألقوا بأنفسهم في أحضان السمك، بمراكب الجر التى تشتهر بصيد الأسماك القاعية مثل: الجمبرى، المكرونة، السبيط (سيبيا)، والبربونى.

وكذلك الفلايك لاصطياد أسماك الشخرم، الحفارة، الكابوريا، والسبيط، جنبًا إلى جنب مع مراكب السنار المستخدمة في اصطياد أسماك الشعور، الوقار، الكشر، الدراك، والبهار، 

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "السويس بتفرح"، يوثق لحظة إخراج الصيادين لشباكهم من البحر محملة بأطنان من الأسماك تتراقص بداخلها مما أثار سعادة الصيادين.

وعبر الصيادون عن فرحتهم بخروج هذه الكمية من الأسماك والتي تعد بمثابة بشرى بموسم ملئ بالرزق، بعد طول انتظار.

https://fb.watch/n9OT7-COfy/?mibextid=2JQ9oc

السويس محافظة السويس الاسماك موسم الصيد الصيادين الصيد السويس

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