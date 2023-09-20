شاهد.. لحظة إنقاذ سمكة قرش على يد مصيفين بفلوريدا

التقط مقطع فيديو لحظة لا تصدق عندما اجتمع رواد الشاطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية لإنقاذ سمكة قرش ضخمة آل بها المطاف عالقة على رمال الشاطئ.

وقع الحادث يوم الخميس في بينساكولا، على ساحل الخليج في ولاية صن شاين، عندما رصدت مجموعة من مرتادي الشاطئ سمكة قرش ماكو يبلغ طولها 10 أقدام وقد جرفتها المياه إلى الشاطئ.

وسرعان ما بدأوا العمل على إنقاذ سمكة القرش، وصارعوا القرش مرة أخرى في الماء، وبعد عدة محاولات، نجحوا في دفعه مرة أخرى إلى البحر.

تم التقاط الفيديو بواسطة تينا فاي، وهي امرأة من تكساس كانت تقضي إجازتها على شاطئ بينساكولا للاحتفال بذكرى زواجها مع زوجها.

وكان الزوجان يتسكعان على الشاطئ مع الأصدقاء عندما شاهدا سمكة القرش ماكو في الماء.

https://fb.watch/n9PGrLN8QW/?mibextid=2JQ9oc