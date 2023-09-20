الفقي: حتى الآن لم تبرز شخصية بين صفوف المعارضة تصلح لإدارة مصر

‏قال الدكتور مصطفى الفقي، أن لا احد يملك الفرصة أمام الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه لم يحدث إعداد لذلك جيدا ولا توجد كوادر تم تربيتها حزبيا ولا توجد تربية سياسية صالحة في المجتمع المصري تسمح بدفع الحياة الحزبية لشخصية قادرة على المواجهة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أن حتى الآن لم تبرز أي شخصية بين صفوف المعارضة تصلح لإدارة مصر وأن حزب التجمع الوحيد الذي كان له برامج ورؤية سياسية مستقبلية، مضيفا أن غلاء الأسعار والمعيشة ليس المعيار الوحيد على أداء الحكومة في مصر.