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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحبي الأناقة.. أرخص وأقوى موبايل شاومي للشباب والطلبة 

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 12

يركز راغبو شراء الهواتف الذكية من الشباب والطلبة على هواتف بإمكانات مميزة تضم مواصفات كبيرة مع تصميم أنيق بالإضافة إلى سعر مناسب، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير؛ أصبح هذا الأمر يشكل عائقا أمام المشترين.  

 

ويتميز هاتف Redmi Note 12 من شركة شاومي الصينية بعدد من المواصفات القياسية أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة ذات جودة عالية وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى تصميم غاية في الأناقة وسعر مناسب جدا.    

 

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 12 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.67 بوصة بجودة عرض +FHD وبدقة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED،وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 على بطارية كبيرة ذات سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 33 وات. 

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 بمعالج من نوع Snapdragon 685 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2. 

 

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 في السوق المصري بسعر من حوالي 7 آلاف و100 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

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