حزن الفنان يوسف فوزي بسبب معاناته مع المرض: بنسى سورة الإخلاص

‏قال الفنان يوسف فوزي إن حالته الصحية متغيرة أحيانا يكون بحالة جيدة وأحيانا أخرى تكون حالته سيئة وقد يصل الأمر إلى النسيان لدرجة أنه ينسى المعوذتين والإخلاص والسور القصيرة في القرآن الكريم.

‏وعقب الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن الفنان يوسف فوزي فنان رائع وجميل وكلنا تربينا على أعماله الفنية الراقية، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وذلك يعني أنه إذا نسي الصلاة حتى ليس عليه شيء.