حسام الخولي يوضح الإجراءات المتوقع أن تعلن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم|فيديو

‏قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن غدًا في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات يتوقع أن يتم الإعلان عن بعض الأمور الشكلية ولكنها مهمة مثل المُراقبة بالنسبة للمؤسسات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الأمور بالنسبة إلينا قد تكون شكلية ولكنها غاية في الأهمية لسير العملية الانتخابية.

‏وتابع ‏خلال حوار في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المذاع عبر شاشة "أون إي"، أنه كلما كانت الأمور واضحة من البداية سنغلق أمام أنفسنا بابًا كبيرًا عن أي كلام ممكن أن يحدث، مضيفًا أنه كان متواجدًا في الانتخابات الأمريكية للمراقبة والمتابعة من قبل أيام كلنتون.