حزب مستقبل وطن ينظم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية.



فقد تم تنظيم مجموعة ندوات تثقيفية، منها تنظيم أمانة الرمل أول ، ندوة بعنوان "أهمية المشاركة السياسية"، كما استمرت أمانة قسم سيدي جابر في تنظيم سلسلة ندوات "إنجازات الرئيس"، واستمرت أمانة قسم الرمل ثانِ، في تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

علاوة على إطلاق مجموعة فعاليات ميدانية، منها تنظيم أمانة قسم المنتزة ثالث، لقافلة طبية مجانية، كما قامت بمتابعة أعمال الصرف الصحي بنطاق الدائرة، بالإضافة إلى تنظيم أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، احتفالًا بمناسبة عيد الفلاح.

