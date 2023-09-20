عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يبحث مع أذربيجان وأرمينيا وقف الأعمال العسكرية في قره باج فورًا

بلينكن
بلينكن

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالًا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان، لبحث وقف الأعمال العسكرية في ناجورني قره باج فورًا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها إن بلينكن أكد لرئيس وزراء أرمينيا خلال اتصال هاتفي دعم الولايات المتحدة لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها.

وأضافت أن بلينكن دعا الرئيس الأذربيجاني خلال اتصال هاتفي لوقف الأعمال العسكرية في ناغورني قره باغ فورًا وتهدئة الوضع.

وتابعت الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن أكد للرئيس الأذربيجاني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ناجورني قره باج، مطالبًا باكو ويريفان باستئناف الحوار لحل الخلافات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي على حسابه بمنصة “إكس” “لقد تحدثت اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وحثته على الوقف الفوري للأعمال العسكرية في ناجورنو كاراباخ”.

وأضاف أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لأذربيجان أن تعمل على تهدئة الوضع من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.

وأشار “لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الأرميني باشينيان للتعبير عن قلقنا العميق بشأن الأعمال العسكرية الأذربيجانية. وتدعو الولايات المتحدة إلى وضع حد فوري لهذا العمل العسكري غير المقبول”.

ناجورني قره باج الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن الرئيس الاذربيجاني أرمينيا يريفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إنقاذ سمكة قرش على يد مصيفين بفلوريدا

نجم المصري السابق يكشف سر فوز الأهلي برباعية

القيعي وشوبير.. شاهد نجوم الرياضة في عزاء تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء بالأهلي

وسط أزمة توريد الحبوب الأوكرانية.. إلغاء اجتماع بين زيلينسكي ورئيس بولندا

السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطار 772/773 القاهرة / مطروح اعتبارا من الجمعة

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 20-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير أرز بالكبدة

طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة| أحلى من المطاعم

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ