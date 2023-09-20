بلينكن يبحث مع أذربيجان وأرمينيا وقف الأعمال العسكرية في قره باج فورًا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالًا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان، لبحث وقف الأعمال العسكرية في ناجورني قره باج فورًا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها إن بلينكن أكد لرئيس وزراء أرمينيا خلال اتصال هاتفي دعم الولايات المتحدة لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها.

وأضافت أن بلينكن دعا الرئيس الأذربيجاني خلال اتصال هاتفي لوقف الأعمال العسكرية في ناغورني قره باغ فورًا وتهدئة الوضع.

وتابعت الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن أكد للرئيس الأذربيجاني أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ناجورني قره باج، مطالبًا باكو ويريفان باستئناف الحوار لحل الخلافات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي على حسابه بمنصة “إكس” “لقد تحدثت اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وحثته على الوقف الفوري للأعمال العسكرية في ناجورنو كاراباخ”.

وأضاف أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لأذربيجان أن تعمل على تهدئة الوضع من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.

وأشار “لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الأرميني باشينيان للتعبير عن قلقنا العميق بشأن الأعمال العسكرية الأذربيجانية. وتدعو الولايات المتحدة إلى وضع حد فوري لهذا العمل العسكري غير المقبول”.