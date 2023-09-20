المعروض هيزيد|شعبة السيارات تطالب «المالية» بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة.. فيديو

أكد اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لـ السيارات، أن قانون التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات للمصريين من الخارج، سوف يُكافئ المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى أنه سوف يُقلل سعر السيارات الموجودة في السوق، لأن المعروض سوف يزيد.

المطالبة بحذف كلمة "بلد الإقامة"

وأضاف “نور الدين درويش”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن اللائحة التنفيذية للقانون، وضعت شرطًا لم يكن موجودًا في القانون، وهو "الشحن من بلد الإقامة"، مؤكداً أن هذا الشرط جعل هناك نوعين من المغتربين، نوع يتمتع بشكل كامل بالمُبادرة، "المغتربين بأوروبا" ، متابعاً: "60% أو 70% من السيارات القادمة على مصر أوروبية.

واستكمل: "المغتربون في السعودية أو الكويت أو الدول العربية يمثلون 90%".

وأشار نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات إلى أنه تتم مطالبة المالية بحذف كلمة "بلد الإقامة" من قانون شحن السيارات للمصريين من الخارج.