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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طاقة فورية وتهدئة للمعدة| فوائد تناول العسل على الريق

العسل الأبيض
العسل الأبيض

تناول العسل الأبيض على الريق له بعض الفوائد المحتملة للجسم، ولكن الآثار الفردية قد تختلف وقد لا تكون ملحوظة بنفس القدر للجميع. إليك بعض الآثار المحتملة التي قد تحدث وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. طاقة فورية: العسل يحتوي على السكريات الطبيعية التي يمكن أن تعطي دفعة للطاقة الفورية. تناول العسل على الريق قد يساعد في تحفيز النشاط واليقظة في الصباح.

2. تهدئة المعدة: يُعتَقَد أن العسل الأبيض يمكن أن يكون له تأثير ملطف على الجهاز الهضمي ومعدة فارغة. يمكن أن يساعد في تهدئة الغشاء المخاطي للمعدة وتخفيف بعض الأعراض المرتبطة بالتهيج المعوي.

3. تغذية وترطيب: العسل قد يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية. تناول العسل على الريق يمكن أن يساعد في تغذية الجسم وترطيبه بعد الصيام الليلي.

4. تعزيز الجهاز المناعي: يعتبر العسل من المواد التي يُعتقَد أنها لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة. قد يعزز تناول العسل على الريق قدرة جهاز المناعة على محاربة الجراثيم والحفاظ على صحة الجسم.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن الآثار المحتملة لتناول العسل على الريق تكون طفيفة وتختلف من شخص لآخر. إذا كنت تعاني من حساسية للعسل أو لديك أمراض مزمنة تتطلب تناول طعام محدد على الريق، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول العسل بشكل منتظم.

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