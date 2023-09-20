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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: مصر دائما ترفع شعار الإنسانية أولا| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد صبري عبد الحفيظ الكاتب الصحفي، أن مصر على مدار التاريخ لم تقدم سوى الخير لأشقائها من العرب، معقبًا: “مصر بلد طيب لا تقدم إلا الطيب”، وعندما تمتد اليد المصرية لا تمتد إلا بالخير.
 

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شعار الإنسانية أولا


وأضاف “عبد الحفيظ”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر دائمًا ترفع شعار الإنسانية أولًا، وهذا ماظهر خلال أزمة زلزال تركيا في فبراير الماضي عندما أرسلت مصر مساعدات وطائرات للمأزرة، لافتًا إلى أن مصر تمد يد العون والمساعدة.

وأشار صبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي إلى أن الأزمة الليبية كشفت عن الوجه القبيح للغرب ومن ينهبون ثروات ليبيا، حيث لم تقدم إحدى هذه الدول يد العون والمساعدة للشعب الليبي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، معلقًا: “بتعزم عزومة مركبية ولو كانت عايزة تساعد فعلا كانت هتبعت طائرات ومساعدات، رغم إن أمريكا متواجدة في ليبيا وتساهم في تأجيج الأزمة ولم تقدم أي حل للمساعدة”.

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