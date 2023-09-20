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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الملا: النسخة القادمة من معرض مصر الدولي للطاقة تشهد تحولا جذريا

صدى البلد

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "EGYPES 2024" فى نسخته السابعة اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفنى.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولاً جذرياً وتوسعاً فى الأهداف والرؤى لتنطلق فى مسماها الجديد (مؤتمر مصر للطاقة) وتتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها ، وذلك فى اطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولى أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء ، وتتناول وفق رؤية شاملة التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.

 

وأكد الملا أن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمى ، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى أفريقيا والشرق الأوسط ، مشيراً إلى تزايد الاهتمام العالمى بالمؤتمر عاماً بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه مما يعزز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة.

 

وتعقد النسخة السابعة من المؤتمر فى فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات" ، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناح دولى و120 دولة مشاركة.

مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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