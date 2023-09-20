البترول: 120 دولة تشارك في معرض مصر للطاقة 2024

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "EGYPES 2024" ستعقد في فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 عضو في الوفود و15 جناحًا دوليًا و120 دولة مشاركة.



وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، في تصريح اليوم، الأربعاء، أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولاً جذرياً وتوسعاً في الأهداف والرؤى لتنطلق في مسماها الجديد "مؤتمر مصر للطاقة"، وتتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولي أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وفق رؤية شاملة للتكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة برئاسة الوزير، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر، بالإضافة إلى أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفني.



وقال الملا إن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال في سوق الطاقة العالمي، وأحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى تزايد الاهتمام العالمي بالمؤتمر عاماً بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.