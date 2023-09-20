عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توسيع مجالات التعاون التعليمي والبحثي بين جامعة القاهرة وجيبوتي

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مكتبه، أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية بين جامعتي القاهرة وجيبوتي.

وشهد اللقاء، حوارًا حول عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية، أهمها توسيع وتعميق مجالات التعاون التعليمي والبحثي بين الجامعتين، ودعم جامعة القاهرة للعلم في جامعة جيبوتي وتقديم خبراتها في مختلف المجالات والتخصصات مثل الطب والهندسة وغيرها، والدراسة بأقسام الدراسة باللغة الفرنسية بعدد من كليات الجامعة مثل كليتي الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.

وتطرق اللقاء، إلى حرص جامعة القاهرة على استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين والارتقاء بالمنظومة الخاصة بهم لتدعيم قوة مصر الناعمة، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم، وإتاحة جميع التيسيرات الإدارية وإجراءات الالتحاق بالجامعة، ورفع مستوى الفندقة بالمدن الجامعية، وإدماج الطلاب الوافدين بالأنشطة الطلابية عبر الملتقيات الثقافية التي تنظمها كليات الجامعة، بما يعني اندماج هؤلاء مع طلبة الجامعة ككيان يتلاقى ثقافيًا وفكريًا، وبالتالي ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للجامعة.

التخطيط العمراني بجامعة القاهرة تحصل على الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

الخشت يقرر مد فترة التقديم لمشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية حتى 14 سبتمبر

الخشت يكلف حنان محمد علي للقيام بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع، ولديها برامج على أحدث مستوى في العالم بما يجعل النظم الدراسية بها تتقارب مع أقوى 50 جامعة على مستوى العالم، مشيرًا إلى افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر الفترة المُقبلة والتي تعتمد على البرامج المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تمتلك مشروعًا كبيرًا لتجديد العلوم الانسانية والدينية والخطاب الديني، ولديها العديد من التخصصات العلمية المتخصصة في هذا المجال مثل فلسفة الأديان، والشريعة، وأقسام كليات دار العلوم والحقوق والآداب بالإضافة إلى تنظيم دورات  لتدريب الأئمة والوعاظ بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

ومن جانبه، أشاد سفير دولة جيبوتي بمكانة جامعة القاهرة المرموقة عالميًا وعراقتها وما تمثلة من قيمة أكاديمية متميزة بين مؤسسات التعليم العالي على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، معربًا عن رغبته في دعم الاستفادة من خبرات جامعة القاهرة في مختلف التخصصات داخل جامعة جيبوتي مثل الطب والهندسة وغيرها.

وعقب اللقاء، تفقد سفير دولة جيبوتي عددًا من القاعات الأثرية بمبنى قبة الجامعة، مثل قاعة الاحتفالات الكُبرى وقاعة أحمد لطفي السيد.

IMG-20230920-WA0001
IMG-20230920-WA0001
IMG-20230920-WA0002
IMG-20230920-WA0002
IMG-20230920-WA0003
IMG-20230920-WA0003
IMG-20230920-WA0004
IMG-20230920-WA0004
جامعة القاهرة الخشت جامعتي القاهرة وجيبوتي دولة جيبوتى الانشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو باقتصادية القناة

المركزية لتطوير التعليم الفني تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بالمدارس التطبيقية

دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام

الإخوان يقتلون بعضهم.. مفاجآت في أحراز أحداث المنصة قبل الحكم|تفاصيل

الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبياء تزيد انتاجيته بنسبة 30%

عطل فني.. تحطم طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 في منطقة فورونيج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ