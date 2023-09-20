حذر من تناولها بكثرة.. استشاري: الذرة المشوية مفيدة للقولون العصبي

تحدث الدكتور أشرف جوهر، أخصائي أمراض الباطنة والمناعة، عن فوائد الذرة المشوية، قائلا: إن الذرة المشوية كمادة غذائية فهي بالغة الفائدة لجسم الإنسان، مشيرا إلى أنه يوجد بها كمية من البروتين النباتي، إلى جانب فوائدها العديدة فى حماية القلب والعين.

وأضاف الدكتور أشرف جوهر، أخصائي أمراض الباطنة والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن الذرة المشوية تحتوي على كمية من الألياف، وبكميات الطعام المعتدلة تساعد على عملية الهضم، موضحا أن أضرار تناولها يكون فى حالة تناول كميات كبيرة منها، حيث إنه يجب تناولها مرة واحدة فى اليوم.

وتابع، أخصائي أمراض الباطنة والمناعة، أن القولون العصبي يقصد به أنه عندما يتناول شخص وجبته يشعر بقدر من الإمتلاء والألام فى البطن أو منطقة المعدة مع الشعور بالحموضة أو الحرقان ووجود بعض التقلصات، لافتا إلى أنه لتجنب حدوثه ينصح بتجنب القهوة والمأكولات الذهنية والأطعمة المقلية والإستهلاك الكبير فى كميات الخبز.