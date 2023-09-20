خبير: عمليات التسويق السياحي سمحت بوجود زيارات لكل مناطق الصعيد

‏قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إن فكرة السياحة الممتدة كانت موجودة من قبل خاصة قبل 25 يناير وكان هناك مواسم سياحية ممتدة متواصلة حتى في صعيد مصر وهذا كان في موسم 2009 و2008 و2007 وأيضا في عام 2003 و 2004.

‏وتابع ‏هزاع ، خلال مداخلة هاتفية لو في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعد 25 يناير والركود في الحركة السياحية أصبحنا نعتمد في السياحة الثقافية على الموسم الشتوي فقط من بداية نوفمبر حتى نهاية أبريل، مضيفا أن السياحة الشاطئية كانت موجودة طوال العام ولم تتوقف، وعمليات التسويق السياحي سمحت بوجود زيارات لكل المناطق في الصعيد.