أستاذ زراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح.. وصادرات البطاطس تخطت مليون طن

‏قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن ارتفاع معدل الصادرات من محصول البطاطس وأن يقفز هذه القفزة النوعية ويصل إلى مليون طن صادرات سنويا، له دلائل عديدة.

‏وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية لو في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه قبل هذا الرقم نحن نعلم أن مصر أصبحت الأولى على العالم في تصدير الموالح، ومصر أصبحت تصدر الآن 1.9 مليون طن موالح سنويا.

وأوضح أنه بالنسبة لمحصول البطاطس، فإن مصر كانت تصدر من 600 إلى 700 ألف طن، ومعدل الصادرات تخطى مليون طن، والسبب أن سمعة مصر أصبحت جيدة جدا في الصادرات، وهذا ليس من فراغ بل بسبب جودة الإنتاج المصري.